Cavani-Napoli, parla l'ex agente

Intervenuto a RMC Sport, Claudio Anellucci ha detto la aua sul possibile trasferimento di Cavani, suo ex assistito, a Napoli: "Nessuno ha chiesto al Psg se vuole vendere Edinson. In giro nel mondo ci sono pochi giocatori come lui, non credo che il club francese voglia privarsene. È più facile forse veder partire Neymar".

Sul match tra Inter e Lazio: "I nerazzurri hanno meritato di vincere, sono più forti. La Lazio in questi anni ha dimostrato di vincere anche con le big, sebbene lo score non sia positivissimo".

In chiusura, Anellucci avverte i tifosi biancocelesti: "Luis Alberto può partire a gennaio, credo per andare in terra andalusa. Lucas Leiva è un giocatore invece troppo importante per la Lazio e Immobile sposta gli equilibri di questa squadra".

SPORTAL.IT | 31-10-2018 14:35