Cavani si offre al Barcellona

Edinson Cavani si sarebbe offerto al Barcellona per il dopo Suarez. Il Pistolero è in uscita dal club blaugrana, in direzione Juventus (a meno di colpi di scena) e potrebbe essere sostituito proprio dal connazionale che si è svincolato da poco dal Paris Saint Germain.

Il Matador era in trattativa con il Benfica, ma l’affare era sfumato per le richieste dell’ex bomber del Napoli. Secondo quanto riporta il quotidiano Sport c’è stato un contatto tra il suo entourage e i catalani, che però reputano eccessiva la richiesta di 9 milioni di euro netti a stagione.

OMNISPORT | 14-09-2020 14:22