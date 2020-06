Cavani, un video scatena l’ironia dei tifosi

Il campionato francese non riprenderà, e per Edinson Cavani che a fine stagione concluderà il suo rapporto lavorativo con la società transalpina potrebbe essere già arrivato il momento delle vacanze. Sulla sua pagina Twitter, il calciatore uruguaiano ha postato un video che lo ritrae mentre armato di falce è a lavoro nei campi.

Un video che anche il giornalista, esperto di cose interiste, Fabrizio Biasin ha immediatamente riportato con la didascalia: “Grandi piedi, grandi braccia. Purtroppo anche grande ingaggio”. E l’immagine di un Cavani a lavoro nei campi ha scatenato il popolo interista rimasto deluso dall’eliminazione in Coppa Italia.

Le reazioni social

Il pareggio con il Napoli e la conseguenza eliminazione in semifinale di Coppa Italia hanno lasciato l’amaro in bocca a molti tifosi dell’Inter che vedono una squadra ancora immatura per fare il grande salto verso traguardi importanti. “Se non si può prendere un giocatore a 8 milioni a parametro zero, con la Juve che tiene in panchina 40 milioni netti di fatturato. Dove vogliamo andare?, fa notare un tifoso.

Ma c’è anche chi non condivide queste critiche e questa voglia di andare su giocatori troppo “maturi”: “Ma veramente vi strappate i capelli per un trentenne – chiede Marcello – spesso infortunato e che vuole 12 milioni annui. Vidic, Godin non vi hanno insegnato nulla?”. E c’è chi spera di far leva sulla natura: “Magari se gli regaliamo qualche ettaro di terreno abbassa la sue proteste”.

E come spesso accade le critiche che possono arrivare dai social sono di ogni tipo: “Si vede che non navetta mai visto chi lo ha usato e chi lo sa usare quell’attrezzo che ha in mano. Lo usa da cani, che continuasse a dare calci a un pallone che è meglio. Il paragone è un offeso ai miei nonni”, scrive Antonio. E ancora: “Se tagli l’erba in questo modo ti fai uno stiramento o peggio uno strappo alla schiena”.

SPORTEVAI | 15-06-2020 08:59