Cavani vuole troppo, salta l'affare con il Benfica

Niente Benfica per Edinson Cavani. Il club portoghese ha deciso di interrompere le trattative a cause delle richieste economiche eccessive del bomber uruguaiano, che voleva un ingaggio di dieci milioni all’anno per un contratto triennale.

Il Matador resta così attualmente senza squadra dopo essersi svincolato a fine giugno dal Psg. Il Benfica ha messo nel mirino un altro uruguaiano, la giovane promessa Darwin Nunez, che ben si è comportata con l’Almeria nella scorsa stagione.

OMNISPORT | 22-08-2020 13:45