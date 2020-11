Cavese, panchina a Maiuri

La Cavese (serie C, girone C) ha annunciato di aver affidato l’incarico di allenatore della prima squadra a Vincenzo Maiuri. Prende il posto di Giacomo Modica, che era stato sostituito da Michele Facciolo in occasione della sfortunata gara casalinga con il Foggia (1-0 per i Satanelli).



Nato a Milano il 26 maggio 1969, tarantino di adozione, Maiuri conta in carriera esperienze con Legnano, Matera, Massafra, Fasano, Grottaglie, Nardò, Brindisi, Casertana, Taranto, Nocerina, Portici e Sorrento.

OMNISPORT | 16-11-2020 14:30