C’è alta tensione ad Atene. Arriva l’Olimpia Milano e il coach del Panathinaikos Argyris Pedoulakis è sbottato contro i giornalisti che lo hanno fatto a brandelli dopo la sconfitta in casa di Villeurbanne. "Gli allenatori stranieri hanno un grande vantaggio: non sanno cosa viene scritto. Capisco che ci siano molti media ma non mi importa cosa scrivano. Nella partita precedente di Eurolega siamo stati concentrati per tre quarti, ma gli ultimi 10 minuti sono stati disastrosi per noi. Ora ce li siamo messi alle spalle" ha detto.

"La maggior parte delle squadre ha alti e bassi all'inizio dell'anno – ha aggiunto parlando dei biancorossi -. Ma quella di Messina è una formazione migliorata rispetto al passto e poi ci sono Rodriguez e Scola, due elementi molto esperti".

SPORTAL.IT | 16-10-2019 15:32