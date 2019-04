C'è Boateng, il Barcellona s'inceppa

La Champions distrae le big d’Europa che hanno già messo un’ipoteca sui rispettivi campionati nazionali.

Oltre alla Juventus, anche il Barcellona ha deluso in campionato, non andando oltre lo 0-0 sul campo dell’Huesca ultimo in classifica. Si tratta appena della seconda partita in due anni di Liga in cui i catalani non sono riusciti ad andare in gol in campionato.

Come Allegri, anche Valverde ha rivoluzionato la formazione in vista del ritorno dei quarti di Champions contro il Manchester United.

A casa Messi, Suarez, Busquets, Rakitic e Sergi Roberto, oltre a Piqué squalificato, mentre Jordi Alba e Coutinho si sono accomodati in panchina.

Occasione fallita invece per Murillo, al debutto, Vidal e Boateng, quest’ultimo schierato in attacco insieme a Dembélé. Il Barcellona ha ora 9 punti di vantaggio sull’Atletico Madrid, vittorioso sul Celta.

SPORTAL.IT | 13-04-2019 21:03