La Pallacanestro Reggiana ha comunicato che, in occasione dell’incontro di campionato di sabato sera tra Grissin Bon Reggio Emilia e Segafredo Virtus Bologna, per motivi di ordine pubblico, si suggerisce ai tifosi ospiti di lasciare la propria automobile nel parcheggio sito in via Cecati oppure nell’area dei controviali compresa tra via Dei Servi e via Del Portone.

Il derby emiliano avrà inizio alle 20.20.

SPORTAL.IT | 19-04-2019 18:29