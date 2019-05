C'è il Milan, Semplici vuole gli occhi di tigre

C’è anche la Spal tra le squadre a caccia del decimo posto finale in classifica, che frutterebbe un buon gruzzolo di milioni.

La squadra di Semplici se la dovrà però vedere con il Milan, alla disperata caccia di un posto in Champions League.

Il tecnico toscano chiede l’impresa ai suoi: "Servirà un'impresa, ma mi auguro di vedere una squadra determinata. Dobbiamo ritrovare gli stimoli giusti che ultimamente sono un po' venuti meno, ma stavolta non dovrebbero mancarci. Una vittoria ci consentirebbe di arrivare in una posizione impensata ad inizio torneo, ma per fare risultato servirà una grandissima prova. Vogliamo festeggiare con la nostra tifoseria per salutarla al meglio, sono sicuro che la mia squadra non sbaglierà l'approccio alla gara e scenderà in campo con la giusta mentalità”.

L'allenatore della Spal sa come fermare il 'Diavolo': “Dovremo essere bravi a limitare il Milan con una prova fatta di grande intensità in fase di non possesso, cattiveria agonistica, concentrazione e determinazione per limitare le loro qualità individuali”.



SPORTAL.IT | 25-05-2019 15:50