C'è il Vitoria, Messina ne teme le qualità

Il coach dell'Olimpia Milano Ettore Messina mette in guardia la sua squadra in vista della partita di Eurolega contro il Baskonia Vitoria, in programma giovedì. I meneghini arrivano da cinque successi di fila, ma Messina giudica molto insidioso il confronto con i baschi.

"Affrontiamo una squadra che è reduce da una vittoria importante contro il Bayern Monaco, una squadra fisica che ha un giocatore come Toko Shengelia che è stato due volte MVP della settimana. Le qualità principali di Vitoria sono la difesa aggressiva e il ritmo, inoltre è una squadra temibile nel tiro da tre. Per noi si tratta di una partita complessa, anche perché affrontiamo un’avversaria diretta nell’ottica di inseguire un posto nei playoff".

SPORTAL.IT | 06-11-2019 12:09