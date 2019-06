C'è la Champions tra Berisha e la Spal

La Spal è ancora alla ricerca del portiere titolare per la prossima stagione.

Emiliano Viviano non è stato riscattato dallo Sporting di Lisbona, nonostante sia stato proagonista di una buona stagione. Si può arrivare a Etrit Berisha, che in casa dell'Atalanta ha perso il posto e che vorrebbe tornare a giocare con continuità: l'albanese è però attratto dall'idea di restare a Bergamo per essere di nuovo impegnato in Champions League dopo l'esperienza vissuta alla Lazio.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 19-06-2019 13:45