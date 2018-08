Dopo aver concluso la sua avventura alla Juventus, Marchisio sta decidendo il proprio futuro. Al 32enne centrocampista non mancherebbero le proposte. In corsa ben tre squadre portoghesi (Sporting Lisbona, Benfica e Porto).

Il Monaco sogna di averlo in rosa e pure lo Zenit ci starebbe provando in maniera seria. Da non escludere neppure l'opzione MLS. Negli States, Marchisio verrebbe accolto come un vero principe. Nei prossimi giorni la decisione finale.

SPORTAL.IT | 30-08-2018 08:55