C'è la Juve tra il Cagliari e Traoré

C’è la Juventus tra il Cagliari e Traoré. Il centrocampista ivoriano, in uscita dall’Empoli e a gennaio assai vicino alla Fiorentina, interessa anche al Sassuolo, oltre che ai sardi: i campioni d’Italia potrebbero prelevarlo dai toscani per girarlo ai neroverdi in cambio di Demiral.

L’Inter sta facendo lo stesso ragionamento con il Cagliari, con Traoré preso e dato ai rossoblù nell’operazione Barella.

SPORTAL.IT | 14-06-2019 10:14