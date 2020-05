C'è la Spagna tra Llorente e il Benevento

In attesa di festeggiare, quasi sicuramente sul campo, il ritorno in A dopo aver dominato il campionato di Serie B, il Benevento fa già i piani in vista di un mercato che sarà volto a consegnare a Pippo Inzaghi una rosa in grado di centrare la salvezza senza patemi, primo tassello per consolidare la presenza dei sanniti nel massimo campionato.

Tra i nomi illustri seguiti c'è quello di Fernando Llorente, come ammesso a 'Radio Kiss Kiss' dal ds del Benevento Pasquale Foggia: "Parla da sola la carriera che ha fatto, tutti sappiamo che giocatore sia. Due anni fa ha disputato la finale di Champions League. Per noi rappresenterebbe il top. Lo monitoriamo" ha detto il dirigente.

Questa ipotesi è stata ripresa dal 'Corriere del Mezzogiorno', secondo il quale i giallorossi devono temere la concorrenza di alcune squadre della Liga come la Real Sociedad, vicina alla qualificazione alla prossima Champions League e interessata al prestito dell'ex juventino, il cui ingaggio si aggira sui 2,5 milioni.

Resta da vedere se Llorente, in passato simbolo dell'Athletic Bilbao, accetterebbe di giocare per l'altra squadra di riferimento dei Paesi Baschi.

SPORTAL.IT | 22-05-2020 16:43