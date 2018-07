C'è lo United tra Ronaldo e la Juve

Suggestione o trattativa reale? Due anni dopo il colpaccio Higuain, la Juventus torna al centro del mercato, per un nome ancora più importante. Dalla Spagna danno per conclusa la trattativa tra il Real Madrid e i bianconeri per Cristiano Ronaldo in cambio di 100 milioni. Ancora da trovare sarebbe invece l’intesa con il giocatore e il suo entourage, guidato da quel Jorge Mendes che ha comunque appena ricucito i rapporti con i campioni d’Italia, guastatisi negli ultimi anni a causa di un paio di acquisti saltati (Falcao e André Gomes), grazie all’affare Cancelo.

Dalla sede della Juventus però piovono smentite, o quantomeno non conferme. “Suggestioni” si è affrettato a dire Beppe Marotta, amministratore delegato dei bianconeri, come riportato da 'Corriere.it'. Non la più convinta delle negazioni, ma comunque va registrato quanto riportato da un altro portale spagnolo, 'DiarioGol', secondo cui l’offerta arrivata al Real sarebbe quella del Manchester United, il club del cuore di Cristiano, che proprio da Old Trafford partì nel 2009 in direzione Madrid. La Juve rischierebbe in questo caso di essere uno “strumento” per convincere il Real ad alzare l’offerta per il rinnovo del contratto del giocatore, argomento alla base della rottura con il presidente Perez esplosa dopo la finale di Champions contro il Liverpool.



SPORTAL.IT | 03-07-2018 21:15