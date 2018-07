C'è Ronaldo, ma la Roma sta con Messi

Deve ancora mettere piede in Italia, ma Cristiano Ronaldo fa già discutere. Nel giorno dell’approdo ufficiale del portoghese alla Juventus, infatti, fa notizia il tweet a metà tra l’ironia e lo scherno della Roma, che in serata ha pubblicato una foto di Francesco Totti insieme a Leo Messi con una didascalia emblematica: “The King of Rome and the GOAT”.

Chiarissimo il riferimento alla polemica delle ultime settimane tra il fuoriclasse del Barcellona e Ronaldo, partito dalla foto scattata da Messi con una capra e la successiva esultanza-sfottò del portoghese al Mondiale. Il tutto relativo all’acronimo Goat ('Greatest of all times'), che in inglese significa appunto capra.

Insomma, la Roma “sta” con Messi. In attesa dell’arrivo all’Olimpico di Ronaldo…

SPORTAL.IT | 11-07-2018 00:10