C'è un caso sospetto, il Dunkerque fermato in aeroporto

Ancora problemi legati al Covid-19 per il calcio francese. La gara tra Ajaccio e Dunkerque, in programma sabato alle 19 in Corsica, e valida per la terza giornata della serie cadetta, è stata rinviata.

A causa di un caso sospetto, riguardo al quale la Lega calcio transalpina non ha per il momento fornito ulteriori dettagli, sabato mattina alla comitiva di giocatori in partenza dal Nord della Francia non è stato permesso di decollare con l’aereo che l’avrebbe portata sull’isola.

OMNISPORT | 12-09-2020 14:20