Ceccarini sicuro: Salta James? Tre alternative per il Napoli

Sembrava fosse ormai cosa fatta il passaggio di James Rodriguez al Napoli, ma ultimamente le cose sono cambiate e l’affare sembra più andare verso il no che verso il si. La dirigenza azzurra puntava al prestito con diritto di riscatto ma con termini economici inferiori rispetto a quelli con cui il Real Madrid aveva gestito l’operazione con il Bayern Monaco, forte anche del si di James ad Ancelotti e l’accordo economico con il suo agente (tutto gestito da dietro le quinte da Jorge Mendes).

Tesoretto inutilizzato – Come riportato da giornalisti napoletani De Laurentiis ha 100 milioni da spendere ma non ha intenzione di fare sacrifici eccessivi per arrivare al talentuoso colombiano. E allora che cosa succederà? L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini ha raccontato quelle che sono le strategie di Giuntoli e dello staff azzurro in caso non si arrivasse a Rodriguez. Nel suo editoriale per tuttomercato infatti ha scritto: “Il Napoli a quel punto avrebbe tre strade da percorrere. La prima è tornare su Lozano, obiettivo concreto e su cui Giuntoli sta lavorando da tempo anche sotto traccia. La punta messicana costa 50 milioni di euro. Ad Ancelotti piace molto ed è un giocatore in grado di fare la differenza”.

Maurito e l’ivoriano – Oltre a Lozano poi ci sono il piano C e il piano D: “L’altra via, decisamente più difficile, porta a Icardi. Maurito è ormai definitivamente fuori dal progetto Inter ed è in attesa di capire la sua possibile destinazione. C’è anche un’altra ipotesi ed è quella di Pépé del Lille. Il club francese lo valuta 70 milioni di euro ma il Napoli potrebbe cercare di abbassare le richieste inserendo nell’operazione Ounas”.

SPORTEVAI | 20-07-2019 11:13