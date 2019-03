Ceccarini sulla Juve: per la panchina corsa a due

Il futuro di Massimiliano Allegri è ancora a tinte fosche, sicuramente nell’immediato c’è da pensare alla sfida con l’Ajax in Champions League ed a portare tranquillamente in porto il vantaggio abissale che si è andato a creare nella classifica di Serie A e che potrebbe portare l’ennesimo scudetto addirittura ad aprile. La dirigenza però deve anche preoccuparsi per quello che sarà il probabile post-Allegri e mentre il sogno Zidane è sfumato con la firma del francese col Real Madrid ci sono ancora due importanti possibilità.

Testa a testa – Secondo quanto riferito dal gironalista di Mediaset si tratterebbe di un vero heads-up stile poker quello in atto per sedersi sulla panchina bianconera la prossima stagione. Questo è quanto ha scritto in un suo editoriale: “La prima è Antonio Conte, il tecnico che ha riportato la Juventus a vincere uno scudetto proprio 8 anni fa. Conosce benissimo l’ambiente bianconero e potrebbe far ripartire un nuovo ciclo. L’altro è Didier Deschamps. Qui c’è un ostacolo in più perché è il tecnico della Nazionale campione del mondo e con un contratto fino al 2020″.

Lunch match – Indimpendentemente da tutto per Allegri e la Juventus il primo pensiero deve essere l’ostica trasferta contro il Genoa, un match che non bisogna sottovalutare anche perché l’undici allenato da Prandelli è finora l’unica squadra che sia riuscita a portare via punti dallo Stadium, pareggiando per 1-1 nei minuti finali nella gara di andata. Il sogno del Grifone è restare l’unica imbattuta contro la Vecchia Signora.

