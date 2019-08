Rimasto in panchina nella gara con il Napoli, chiusasi con un roboante 4-3 a favore dei campani, il difensore della Fiorentina Federico Ceccherini ha la valigia in mano. Per l'ex calciatore del Crotone è fortissimo l'interessamento del Brescia e la fumata bianca potrebbe arrivare lunedì.

Nello scorso gennaio Ceccherini era stato a un passo dal Bologna.

SPORTAL.IT | 25-08-2019 07:29