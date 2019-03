Cecchi Gori sta con Pioli

Tornato al “Franchi” per girare alcune scene di un documentario che lo riguarda, l’ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori ha parlato del momento attuale dei Viola di Stefano Pioli, che sembrano irrimediabilmente lontani dai posti che valgono la qualificazione alla prossima Europa League.

Cecchi Gori però promuove senza mezzi termini il lavoro del tecnico emiliano: “La Fiorentina di quest'anno è la migliore che ho visto come gioco da quando non ci sono più io. È fresca e veloce".

Per salvare la stagione non resta che la Coppa Italia, ma il 3-3 casalingo nella semifinale di andata contro l’Atalanta ha complicato le cose. Il precedente però fa ben sperare:

"Noi vincemmo una coppa proprio a Bergamo, e poi vincemmo anche la Supercoppa col Milan a Milano. In Coppa Italia è tosta, l'Atalanta gioca, ma la Fiorentina ha tutte le carte in regola per farsi valere. Auguro che ci siano altri presidenti che portino a far vincere la Fiorentina".

Infine un consiglio ai Della Valle per tornare nel cuore dei tifosi: "Ho il rimpianto di non aver vinto lo scudetto, c'è mancato veramente un pelo quando portai Edmundo, ma oltre al portafoglio c’ho messo sempre il cuore. Questi due elementi ci vogliono sempre".

SPORTAL.IT | 25-03-2019 16:20