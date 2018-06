Cecchinato fuori con onore, niente finale a Parigi

Il sogno è finito, ma mai come questa volta gli applausi vanno anche, se non soprattutto, al vinto. La corsa di Marco Cecchinato al Roland Garros si è fermata in semifinale: troppo alto si è rivelato l’ostacolo rappresentato da Dominic Thiem, numero 8 del mondo, ma di fatto secondo miglior giocatore del pianeta sulla terra dietro sua maestà Nadal, che potrebbe affrontare in semifinale se lo spagnolo avrà la meglio su Del Potro. Cecchinato, che da numero 72 prima dello Slam parigino salirà nella top 30, è comunque caduto in piedi. Chi temeva il famoso rilassamento “post-popolarità” dopo l’ondata di titoli e interviste seguite all’impresa con Djokovic, è rimasto favorevolmente impressionato dall’ottima partita del tennista siciliano, capace di azzerare tutto e di giocare il proprio tennis, dimostratosi semplicemente inferiore a quello del bombardiere austriaco, più esperto nell’affrontare partite di questo livello soprattutto a livello emotivo. I risultati dei tre set spiegano al meglio l’andamento della partita, in equilibrio totale nei primi due parziali, vinti da Thiem 7-5 e 7-6, prima del crollo psicologico di Andrea, che, ed è questo l’unico appunto che si può fare all’azzurro, ha mollato troppo presto cedendo anche l’onore delle armi (6-1).

Ci può stare, in particolare dopo un tie break drammatico come quello del secondo set, che ha di fatto deciso l’incontro: se infatti nel primo set, durato 48’, Cecchinato è riuscito faticosamente a restare aggrappato alla partita, recuperando con la grinta il servizio perso in avvio, per poi ricederlo nuovamente all’11° gioco, nel secondo set hanno vinto i rispettivi servizi, fino ad un tie break davvero tiratissimo, terminato 12-10 per l’austriaco dopo che Cecchinato era riuscito ad annullare quattro set-point all’avversario, ma pure a non sfruttarne altrettanti a proprio favore. Qui è calato il sipario: impossibile recuperare di fronte ad un colosso di potenza come Thiem e Cecchinato ha ceduto, uscendo comunque tra gli applausi del pubblico. E con la sensazione di poter stare eccome a questi livelli.

SPORTAL.IT | 08-06-2018 15:55