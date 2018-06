Cecchinato infinito, abbatte anche Djokovic: semifinale!

Marco Cecchinato continua a sbalordire Parigi. Il tennista siciliano, numero 61 della classifica Atp (ma dopo questo torneo entrerà nei primi 30), si conferma autentica rivelazione del Roland Garros battendo clamorosamente l'ex numero uno Novak Djokovic e conquistando la semifinale dello Slam contro Thiem. Una impresa inconcepibile solo pochi giorni fa.

Cecchinato, che fino a questo torneo non aveva mai vinto un match dello Slam, si impone per 3 set a 1 con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-4), 1-6, 7-6 (13-11).

L'outsider approfitta di qualche problemino fisico del serbo per vincere nettamente il primo set per 6-3. Nel secondo, splendido parziale, Nole sembra riprendersi ma cede di nuovo al tie-break 7-6 (7-4). Nel terzo Marco accusa un attimo di calo, complice un'incomprensione con l'arbitro, cede mentalmente e permette al serbo di dilagare per 6-1.

II quarto parziale sembra proseguire sullo stesso canovaccio con Djokovic in ripresa, ma sul 5-2 l'ex numero uno ha un blackout e permette a Cecchinato di riportarsi sul 5-5 e poi al drammatico tie-break. Lo spareggio non finisce più ed è mozzafiato, giocato punto a punto. Il siciliano sfodera il suo tennis migliore, spreca tre match point ma poi, approfittando di un netto calo fisico di Nole, trionfa per 13-11 prendendosi la semifinale.

SPORTAL.IT | 05-06-2018 19:30