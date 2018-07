Cecchinato, l'erba è subito indigesta

Un mese dopo l’esaltante avventura sulla terra rossa del Roland Garros, conclusa solo in semifinale, Marco Cecchinato vede finire subito la corsa nella terza prova dell’anno dello Slam. A Wimbledon il tennista siciliano, numero 29 del ranking, si è arreso al primo turno all'australiano Alex De Minaur, numero 80 Atp, che ha avuto la meglio in quattro set con il punteggio di 6-4, 6-7 (6-8), 7-6 (7-5), 6-4.

Eliminato curiosamente anche Dominic Thiem, proprio colui che aveva eliminato Cecchinato a Parigi, salvo poi essere battuto in finale da Nadal. L’austriaco ha abbandonato per infortunio il match contro Marcos Baghdatis nel terzo set dopo aver perso i primi due parziali per 6-4, 7-5.

SPORTAL.IT | 03-07-2018 19:25