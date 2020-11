Cecchinato subito fuori a Parigi-Bercy

Marco Cecchinato è stato subito eliminato all’ATP Parigi-Bercy: il tennista siciliano è stato sconfitto da Norbert Gombos, numero 105 del ranking mondiale, confermando le sue difficoltà sul cemento: su questa superficie nel 2020 ha vinto solamente un match.

L’azzurro è stato battuto per 6-2 7-6 in un’ora e 19 minuti dal tennista slovacco. Niente da fare neanche per Stefano Travaglia, eliminato dall’australiano Alex de Minaur con il punteggio di 6-4 6-4.

OMNISPORT | 02-11-2020 18:49