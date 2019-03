Cecchinello: "L'appendice? Capolavoro Ducati"

Il team manager LCR Honda Lucio Cecchinello a Paddock Tv si è espresso così sul caso dell'appello di quattro scuderie contro la Ducati. "La Ducati ha fatto un capolavoro nell’interpretazione del regolamento. Questo parla di carenatura e quindi questa appendice, che non fa parte integrante della carenatura, per loro è assolutamente regolare… Quelle appendici hanno sicuramente una funzione aerodinamica che probabilmente serve a migliorare il carico sul posteriore".

La Fim ha dichiarato che giudicherà il caso entro il Gran Premio dell'Argentina: "Come risolverà la questione la Federazione non lo so, però in Ducati sono stati molto bravi a interpretare il regolamento. HRC e gli altri costruttori hanno sempre sottovalutato l’aspetto aerodinamico, Ducati invece ha iniziato una nuova era. Tanto di cappello alla Ducati".

SPORTAL.IT | 14-03-2019 09:15