Ceccon, il post ironico su Benedetta Pilato scatena un putiferio. Tarantino rischia l'espulsione dalle Fiamme Gialle

Il caso che ha avuto per protagoniste Pilato e Tarantino a SIngapore continua a far discutere, ma il nuotatore azzurro con un post (che doveva essere) ironico ha alimentato ulteriori polemiche

Buttarla sul ridere a volte è una soluzione intelligente, ma forse stavolta Thomas Ceccon avrebbe fatto meglio a evitare di ironizzare su una vicenda che rischia di mettere seriamente in imbarazzo tutto il mondo del nuoto italiano. Perché al netto di ricostruzioni ancora da confermare (ogni ora che passa emergono nuovi particolari), l’episodio che ha avuto per protagonisti Chiara Tarantino e Benedetta Pilato è di quelli che nessuno avrebbe piacere di commentare. Ma quanto fatto sui social da Ceccon, se possibile, ha peggiorato ulteriormente le cose.

Ceccon e quel commento fuori luogo: il web lo contesta

Sicuramente mosso da un rapporto anche personale piuttosto stretto con le protagoniste del misfatto, il nuotatore veneto ha pensato bene (anzi male) di commentare una foto apparsa sul profilo Instagram di swiswamitaly, nella quale si vede Benedetta Pilato impegnata in vasca con una cuffia con su scritto il nome di Ceccon.

Lo scatto è certamente legato a una sessione di allenamento, ma non è sfuggito all’occhio attento del campione olimpico dei 100 dorso a Parigi 2024, che non è riuscito a trattenersi dal commentare con una battuta decisamente intempestiva. “Pure la cuffia mi ha rubato!”, ha scritto Thomas, alludendo evidentemente alle accuse di furto che le forze dell’ordine di Singapore hanno rivolto tanto a Pilato quanto a Tarantino (alla frase era corredata anche una faccina emoticon arrabbiata).

Un commento che ha attirato però tante critiche da parte di chi ha visto in quelle parole un attacco “mascherato” da battuta, pensando anche all’evoluzione della vicenda, con l’intervento necessario della Farnesina per riuscire a sbloccare l’empasse. Peraltro Ceccon ha subito dovuto rimuovere il commento, con vivo disappunto della FIN per quanto accaduto.

Emergono nuovi particolari: Bottazzo costretta a spogliarsi

A distanza di 24 ore ormai da quando sono stati resi noti i fatti, accaduti in realtà alla vigilia di ferragosto, emergono sempre più particolari che in qualche finiscono per mettere sotto una cattiva luce le atlete italiane. Sebbene Benedetta Pilato abbia scritto a mezzo social di essere stata “vittima” di comportamenti inadeguati altrui, le telecamere di sicurezza dell’aeroporto avrebbero filmato Chiara Tarantino intenta a mettere alcuni oggetti nella borsa della compagna, che pure non se ne sarebbe accorta se non una volta arrivati i controlli.

Sofia Morini e Anita Bottazzo, che avevano trascorso assieme alle altre due colleghe una vacanza a Bali dopo il mondiale di Singapore, sono state a loro volta trattenute dalle forze dell’ordine, con Bottazzo che è stata persino denudata perché accusata (erroneamente) di aver rubato a sua volta alcuni oggetti. Le due sono state subito rilasciate, ma per Pilato e Tarantino s’è dovuta muovere tutta la macchina diplomatica, con l’ambasciatore italiano Dante Brandi (ex pallanuotista, dunque in ottimi rapporti con la Federnuoto) che s’è subito messo in moto per risolvere il caso.

Tarantino rischia l’espulsione dalle Fiamme Gialle

Benedetta e Chiara sono rientrate in Italia con 4 giorni di ritardo sulla tabella di marcia, ma per loro i guai potrebbero essere soltanto all’inizio. Oltre al danno d’immagine c’è infatti un procedimento disciplinare che la FIN dovrebbe mettere in atto nelle prossime settimane, non prima di aver specificato che con la vicenda la federazione non c’entra nulla, dal momento che i fatti contestati sono avvenuti al di fuori delle attività federali.

Pilato dovrebbe ricevere una punizione inferiore a quella che attende Tarantino, considerata l’autrice materiale del tentativo di furto (e Benedetta l’ha già “scaricata” nel comunicato che ha postato sui propri profili quando ha affermato: “Sono stata indirettamente coinvolta. Da questa esperienza traggo grandi insegnamenti sulla prudenza, sulla responsabilità individuale e sul valore delle persone che mi circondano”).

Tarantino peraltro è un’atleta in quota Fiamme Gialle, il gruppo sportivo della Guardia di Finanza, e non è esclusa che possa essere espulsa dal corpo militare (Pilato è un’atleta indipendente, slegata da gruppi militari sportivi). Improbabile che venga convocata per il raduno collegiale in programma nei prossimi giorni a Livigno, cove peraltro è attesa anche Sofia Morini (Bottazzo vive e si allena in Florida, Pilato si sposterà a Roma dopo l’anno vissuto a Torino).