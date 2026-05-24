Ceccon si ritira? Il post social spaventa i tifosi: “Domani l’ultima gara della mia carriera?”. Lo scontro a distanza con Pilato

Occhio a Thomas Ceccon. Il campione olimpico di Parigi invia messaggi dalle sue pagine social, lascia intendere l’ipotesi di ritiro o scherza semplicemente. Quando c’è lui di mezzo la linea di confine, come successo anche in passato, è sempre molto sottile. Ma dopo le sue recenti dichiarazioni su un momento di poca “motivazione”, il campanello d’allarme risuona.
Il post di Ceccon
La comunicazione social di Thomas Ceccon è sempre stata molto particolare. Il campione olimpico di Parigi ha creato un rapporto molto diretto con i suoi fan attraverso i suoi canali social e con una serie di video su YouTube sempre dal contenuto molto particolare. Il veneto è uno che ama scherzare, anzi nel gergo dei social si direbbe “trollare” ma quando sulla sua pagina Instagram ha fatto capolino una storia con la scritta: “Domani l’ultima gara della mia carriera?”, un po’ di preoccupazione ha fatto sicuramente strada tra i tifosi del campione. Anche perché nelle ultime settimane, l’azzurro ha più volte espresso una certa mancanza di motivazioni ma in questo momento pensare al ritiro è difficile. Magari dietro le parole dell’azzurro c’è solo la voglia di scherzare un po’ con la complicità dei suoi fan.
La confessione a Sportiva-Mente
Soltanto qualche giorno fa Thomas Ceccon è stato ospite del podcast dei suoi compagni di vasca Lorenzo Zazzeri e Matteo Restivo. A Sportiva-Mente, il campione di Parigi si è quasi confessato parlando del suo momento psicologico più che tecnico: “In questo momento sto facendo fatica. Di base non ho più voglia di nuotare. E’ una cosa forte da dire ma dopo aver vinto l’Olimpiade fai fatica a trovare altra motivazione. In questo momento non sono sereno. Prima di Parigi avevo una grande passione per il nuoto. In questo momento particolare no. Mancano due anni a Los Angeles 2028, voglio stare a casa e sistemare qualcosa”.
I rapporti tesi con Benedetta Pilato
A distanza di due anni dalle Olimpiadi di Los Angeles 2028 non sembra andare tutto per il verso giusto all’interno della squadra azzurra. Uno dei casi che ha fatto molto discutere è stato quello che ha visto coinvolto Benedetta Pilato, fermata insieme alla compagna di squadra Chiara Tarantino, per un piccolo furto all’aeroporto di Singapore. Uno scherzo un po’ stupido che si è trasformato in un vero e proprio caso internazionale e che ha portato anche a conseguenze molto dure. Con il suo solito spirito un po’ scanzonato arrivò anche una battuta di Ceccon: “Pure la cuffia mi ha rubato”, scrisse sui social prima di cancellare il commento. E qualche giorno dopo ammise: “Faceva ridere, purtroppo non era il momento per scherzare e mi chiesero di cancellarlo. Benedetta? Non l’ho più sentita”. E nell’ultima intervista a Repubblica, l’azzurra non è sembrata contenta del comportamento del suo compagno di squadra.