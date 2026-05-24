Ceccon si ritira? Il post social spaventa i tifosi: “Domani l’ultima gara della mia carriera?”. Lo scontro a distanza con Pilato

Il nuotatore italiano pubblica una storia su Instagram che lascia pensare all’ipotesi ritiro ma potrebbe anche trattarsi di uno dei suoi scherzi. Ma dopo le sue ultime dichiarazioni i dubbi restano

Occhio a Thomas Ceccon. Il campione olimpico di Parigi invia messaggi dalle sue pagine social, lascia intendere l’ipotesi di ritiro o scherza semplicemente. Quando c’è lui di mezzo la linea di confine, come successo anche in passato, è sempre molto sottile. Ma dopo le sue recenti dichiarazioni su un momento di poca “motivazione”, il campanello d’allarme risuona.

Il post di Ceccon

La comunicazione social di Thomas Ceccon è sempre stata molto particolare. Il campione olimpico di Parigi ha creato un rapporto molto diretto con i suoi fan attraverso i suoi canali social e con una serie di video su YouTube sempre dal contenuto molto particolare. Il veneto è uno che ama scherzare, anzi nel gergo dei social si direbbe “trollare” ma quando sulla sua pagina Instagram ha fatto capolino una storia con la scritta: “Domani l’ultima gara della mia carriera?”, un po’ di preoccupazione ha fatto sicuramente strada tra i tifosi del campione. Anche perché nelle ultime settimane, l’azzurro ha più volte espresso una certa mancanza di motivazioni ma in questo momento pensare al ritiro è difficile. Magari dietro le parole dell’azzurro c’è solo la voglia di scherzare un po’ con la complicità dei suoi fan.

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La confessione a Sportiva-Mente

Soltanto qualche giorno fa Thomas Ceccon è stato ospite del podcast dei suoi compagni di vasca Lorenzo Zazzeri e Matteo Restivo. A Sportiva-Mente, il campione di Parigi si è quasi confessato parlando del suo momento psicologico più che tecnico: “In questo momento sto facendo fatica. Di base non ho più voglia di nuotare. E’ una cosa forte da dire ma dopo aver vinto l’Olimpiade fai fatica a trovare altra motivazione. In questo momento non sono sereno. Prima di Parigi avevo una grande passione per il nuoto. In questo momento particolare no. Mancano due anni a Los Angeles 2028, voglio stare a casa e sistemare qualcosa”.

I rapporti tesi con Benedetta Pilato

A distanza di due anni dalle Olimpiadi di Los Angeles 2028 non sembra andare tutto per il verso giusto all’interno della squadra azzurra. Uno dei casi che ha fatto molto discutere è stato quello che ha visto coinvolto Benedetta Pilato, fermata insieme alla compagna di squadra Chiara Tarantino, per un piccolo furto all’aeroporto di Singapore. Uno scherzo un po’ stupido che si è trasformato in un vero e proprio caso internazionale e che ha portato anche a conseguenze molto dure. Con il suo solito spirito un po’ scanzonato arrivò anche una battuta di Ceccon: “Pure la cuffia mi ha rubato”, scrisse sui social prima di cancellare il commento. E qualche giorno dopo ammise: “Faceva ridere, purtroppo non era il momento per scherzare e mi chiesero di cancellarlo. Benedetta? Non l’ho più sentita”. E nell’ultima intervista a Repubblica, l’azzurra non è sembrata contenta del comportamento del suo compagno di squadra.