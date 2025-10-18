Ceccon argento in Coppa del Mondo negli USA, si migliora di 5 secondi e sfiora il record italiano: Curtis flop

Ottima prestazione di Thomas nei 200 dorso in vasca corta a Westmont, Illinois: solo Kos fa meglio di lui. Sara sesta nella finale dei 50 dorso, fuori da quella dello stile libero.

Ancora un’ottima prestazione per Thomas Ceccon nella Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta. Dopo i fasti californiani, l’olimpionico veneto si è ripenuto nell’Illinois, più precisamente a Westmont, nella seconda tappa del tour delle piscine da 25 metri. Buona, in particolare, la condizione esibita da Ceccon, almeno per quello che può essere questo particolare momento della stagione, che lo ha portato a migliorarsi considerevolmente dal punto di vista cronometrico. Non particolarmente brillanti, invece, le prestazioni dell’altra azzurra sotto la lente d’ingrandimento, la giovane promessa Sara Curtis.

Ceccon a un passo dal record dei 200 dorso

Secondo posto per Ceccon nella finale dei 200 dorso, dove tra qualificazioni e finale è riuscito addirittura a migliorare il proprio personale sulla vasca corta di quasi cinque secondi. Il campione veneto è entrato in gara con un primato sulla distanza di 1’53”24 e già in batteria si è migliorato di due secondi, senza forzare assolutamente (come suo solito): 1’51”21. In finale ha invece chiuso in 1’48”76, abbattendo il suo personale di ulteriori due secondi e mezzo (quasi). Avesse fatto un filino meglio, avrebbe battuto il record italiano di Lorenzo Mora (1’48”43), che ha sua volta ha chiuso 15mo nelle batterie del mattino con un tempo altissimo.

Nuoto, solo Kos meglio di Ceccon in finale

Soltanto il campione olimpico della specialità, l’ungherese Hubert Kos, ha fatto meglio di Ceccon chiudendo in 1’47”51. Terzo l’americano Alexandre Desangles in 1’51”71. Per il veneto, al solito stakanovista, anche una comparsata nei 100 misti, dove è riuscito a chiudere in quinta posizione col crono di 51”35, in una gara vinta dallo statunitense Shaine Casas in 50”45 davanti allo svizzero Noè Ponti (50”76). Solo quarto Kos in questa prova: 50”99. Poco significative le prestazioni degli altri due italiani sulla distanza: Alberto Razzetti si è fermato in batteria col dodicesimo tempo, ventesimo Massimiliano Matteazzi.

Coppa del Mondo a Westmont, Sara Curtis non brilla

Sesta posizione, invece, per Sara Curtis nei 50 dorso. La promessa del nuoto azzurro ha chiuso in 26”27, a debita distanza dalla vincitric, l’australiana Kaylee McKeown (25”63) e dalle altre atlete da podio, la statunitense Gretchen Walsh (25”65) e l’australiana Mollie O’Callaghan (25”72). Per Curtis anche l’eliminazione al mattino nei 50 stile libero, seppur col miglior tempo tra le escluse: 24”45. Per quanto riguarda gli altri italiani: Simone Stefanì quinto nei 100 farfalla (50”08) vinti dal campione elvetico Ponti. Ludovico Viberti fuori dalla finale nei 100 rana, Leonardo Deplano e Manuel Frigo out da quella dei 50 stile libero.