Ceccon, lo sfogo dopo le polemiche sui compensi della Cina. Thomas fa all-in a Losanna, debutta anche Tarantino

Il nuotatore italiano si confessa in una lunga intervista a Repubblica in vista del debutto nel meeting in Svizzera e lancia anche un piccolo allarme sulla situazione in Italia

Thomas Ceccon non è mai banale. Il nuotatore italiano, medaglia d’oro, alle Olimpiadi di Parigi 2024 comincia a preparare il lungo assalto ai giochi di Los Angeles con il debutto in vasca lunga a Losanna. Nel corso di una lunga intervista con Repubblica, il veneto però tocca vari argomenti a cominciare da un piccolo allarme sullo stato delle strutture in Italia.

Lo sfogo di Ceccon

Nelle scorse settimane si è parlato molto della scelta di Thomas Ceccon di volare in Cina per un meeting che sta cercando di farsi strada nel calendario internazionale. L’Italia sarà rappresentata dal veneto e da Nicolò Martinenghi che per la sola partecipazione avrebbero ottenuto un bonus di partecipazione di circa 20mila euro. E nell’intervista a Repubblica, l’azzurro spiega e si sfoga: “In Cina c’è un compenso ma il nuoto resta un mondo molto piccolo. Ho visto che a Milano si è parlato di tenere stabilmente un palazzo del ghiaccio ma nessuno fa notare che non esiste una piscina olimpica di 50 metri. Ne stanno costruendo una a 10 corsie ma al momento non c’è. Diamo al nuoto i migliori anni della nostra vita ma come siamo ricambiati?”.

La fuga di talenti dall’Italia

Partenza destinazione Stati Uniti, Davide Passafaro decide di volare al college e in particolare alla Virginia University dove troverà anche Sara Curtis. Sono sempre più i giovani nuotatori italiani che scelgono l’estero per continuare il proprio percorso di crescita. Lo stesso Ceccon nelle ultime stagioni è volato per due volte in Australia per provare a cambiare qualcosa nel suo allenamento e nell’approccio alle gare: “Bisogna essere consapevoli del percorso che si scegliere. Sara al primo anno universitario si è trasferita in Virginia. Ci vuole coraggio a rischiare così tanto, anche io a 17 anni mi sono trasferito a Verona”.

Nel bosco come McGrath

A Milano-Cortina ha fatto notizia la “fuga nel bosco” di Atle Lie McGrath. Il norvegese ha sprecato l’occasione di una medaglia d’oro nello slalom maschile e invece di scendere giù verso il traguardo, ha deciso di correre verso il bosco, per nascondersi con i suoi pensieri. “Anche io a Parigi quando mi fotografarono come un homeless volevo solo riassettare i miei pensieri. E invece diventai il simbolo della protesta. Eravamo andati male in staffetta, avevo bisogno di ritrovarmi. Non ci vedo compassione nel voler condividere sempre tutto”.

Il debutto a Losanna, c’è anche Tarantino

Il primo appuntamento in vasca lunga per Ceccon è il Meeting di Losanna in programma dal 13 al 15 marzo, con l’azzurro che almeno stando alle entry list ha scelto un programma molto vasto con l’iscrizione a 7 gare (50 metri stile, 100 metri stile, 200 metri stile, 50 dorso, 100 dorso, 200 dorso, 50 farfalla). L’oro di Parigi ha da tempo deciso di allargare il più possibile il suo raggio d’azione in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028 dove vorrebbe mettersi alla prova in più discipline. Tanti gli azzurri iscritti al meeting svizzero che rappresenta un primo banco di prova della stagione, tra di loro c’è anche Chiara Tarantino (iscritta a 50 stile, 100 stile, 200 stile, 50 farfalla) che vuole lasciarsi alle spalle la squalifica dopo i fatti di Singapore.