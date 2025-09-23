Ceccon fenomeno anche fuori dalla vasca: il mai banale Thomas diventa virale in versione youtuber, tifosi innamorati

Durante la sua pausa dalle competizioni, Thomas Ceccon si è dato alla nuova carriera da YouTuber, riscuotendo un grande successi con i suoi video sulla sua vacanza in Vietnam

Terminati i Mondiali di nuoto di Singapore con due medaglie d’argento e una di bronzo, Thomas Ceccon si è preso dei giorni di meritato riposo di Coppa del Mondo che lo vedranno impegnato a ottobre in Nordamerica. Giorni che ha deciso di spendere con una vacanza in Vietnam, tutta immortalata attraverso dei blog pubblicati sul suo canale YouTube e che hanno già conquistato i tifosi, innamorati della spontaneità del nuotatore azzurro.

Ceccon si da ai vlog su YouTube

Dorso, farfalla, stile libero, Ceccon si è sempre messo in mostra con successo come nuotatore poliedrico. Anche fuori dalla vasca però Thomas ha dimostrato di essere una persona eclettica, impegnandosi parallelamente alla sua carriera da sportivo anche a quella da youtuber nell’ultimo periodo. Dopo i Mondiali di nuoto dove è stato protagonista nonostante nessuna medaglia d’oro messa al collo, l’azzurro ha deciso di passare qualche giorno di vacanza in Vietnam. Un’esperienza che Ceccon ha deciso di riprendere e pubblicare su YouTube, ottenendo anche un discreto successo.

Utenti innamorati dei suoi video, quanti commenti positivi

Non proprio una novità per Thomas, che sul proprio canale YouTube creato nel 2015 ha sempre pubblicato vari video riguardanti la sua vita da nuotatore, le gare e le sue varie interviste. I vlog sul Vietnam mostrano però la versione più amata di Ceccon, ovvero quella spontanea, tranquilla (come il meme del Chill Guy) e mai banale che abbiamo imparato ad apprezzare nelle sue dichiarazioni pubbliche, anche grazie al suo immancabile accento veneto, con cui spiega la storia del Paese asiatico e dei suoi monumenti, senza però ovviamente mai risultare enciclopedico.

Caratteristiche che hanno portato subito i suoi tanti tifosi a innamorarsi immediatamente dei suoi video, che sta pubblicando a puntate (siamo alla seconda ma presto dovrebbe essere pubblicata anche la terza) e che hanno già ottenuto un buon successo per quanto riguarda le visualizzazioni ma soprattutto nei commenti, praticamente tutti entusiasti. Si sprecano infatti i vari “Fantastico, sei bravissimo”, “Ti ringrazio tanto Thomas”, “Splendido questo video” e tanti altri complimenti, che certamente porteranno Ceccon a continuare su questa strada.

I prossimi impegni di Ceccon

Ovviamente la priorità per Ceccon rimane il nuoto, che a breve tornerà a vederlo protagonista. Thomas infatti si prepara a tornare in vasca per prendere parte alle tre tappe della Coppa del Mondo di nuoto che si terranno in Nord America tra Carmel (10-12 ottobre) e Westmont (17-19 ottobre) negli Stati Uniti e a Toronto (23-25 ottobre) in Canada.