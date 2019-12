Cecilia Rodriguez-Moser, rivelazione sulle nozze. Gelo su Iannone

Cecilia Rodriguez sta vivendo un momento di facili entusiasmi, nella sua carriera, da quando si è legata sentimentalmente a Ignazio Moser. Entrambi concorrenti di una edizione alquanto produttiva del Grande Fratello Vip, si sono infatuati prima e innamorati poi decidendo di rompere – nel caso di Cecilia – un rapporto consolidato come quello che da diversi anni la vedeva accanto a Francesco Monte. Nulla è stato lo stesso, dopo. E lo sappiamo.

Di eventi, da allora, ne sono susseguiti con una frequenza alta, altissima, complice la vivacità indubbia a cui il clan Rodriguez ci ha abituati. Andrea Iannone non è più legato a Belen, la maggiore delle sorelle, e oggi è fidanzato con Giulia De Lellis, ex inquilina della casa del GF e di Andrea Damante, amico fraterno di Moser jr.

Inoltre proprio Damante sarebbe stato protagonista di un flirt con Belen. Incroci pericolosi su cui Cecilia è stata chiamata a chiarire nel corso di un’intervista rilasciata a Lorella Boccia, conduttrice di “Rivelo”.

La più piccola dei fratelli Rodriguez si scopre e alle domande della conduttrice sul possibile matrimonio con il fidanzato Ignazio Moser, ha risposto: “Matrimonio? Sono un po’ frenata su questo al momento, ho sempre paura che si possa rovinare qualcosa del nostro rapporto. Conviviamo da quando ci siamo conosciuti quindi non ho questa fretta, ancora”, si apprende dalle anticipazioni.

E sui continui paragoni con la sorella maggiore Belen, ha ammesso le sue difficoltà: “Col tempo ho imparato a gestire le critiche… all’inizio mi facevano male. Sono arrivata in Italia dopo mia sorella, ho capito che c’era la possibilità di lavorare e ne ho approfittato. Chi non lo avrebbe fatto? Questi paragoni con lei non mi sono mai piaciuti”.

Cecilia Rodriguez ha ammesso di non avere più alcun tipo di contatto con il pilota di MotoGP al centro di un caso di presunta positività a sostanze anabolizzanti, comunicato dalla Federazione motociclismo: “Ho chiuso i rapporti con Andrea Iannone per rispetto della mia famiglia. Mentre Giulia De Lellis l’ho conosciuta andando oltre il pregiudizio che avevo nei suoi confronti e mi sono ricreduta, ma non siamo mai state amiche, l’amicizia è altro!”.

Anche con GDL, infatti, ha polemizzato e non poco, spendendosi in dichiarazioni che alludono ad aspetti fisici di Iannone e Giulia. Affermazioni molto sgradite da entrambi e che hanno, probabilmente, svelato nei risvolti e reciproche repliche la natura dei loro rapporti già a loro tempo.

VIRGILIO SPORT | 18-12-2019 14:46