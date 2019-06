Cecilia Rodriguez umilia Giulia De Lellis e Andrea Iannone

Giulia De Lellis è una macchina da click perfetta. Qualunque cosa posti, sia una foto o un video, riesce a innescare un corto circuito, social prima e mediatico poi, degno di una autentica protagonista dello showbiz. In pochi anni Giulia ha costruito un’immagine pubblica dominante, con 4 milioni e passa di followers su Instagram e un passato da corteggiatrice e fidanzata perfetta, quando partecipò a Uomini e Donne e conquistò il dj Andrea Damante.

Oggi si parla di lei per il controverso video dell’alluce, baciato dal neo fidanzato Andrea Iannone, e per delle frasi non certo benevole rivolte da Cecilia Rodriguez a lei e all’ex compagno di sua sorella, Belen, la quale ha deciso di ricongiungersi al marito, Stefano De Martino. In un’intervista a Chi, pubblicata nel numero in edicola da mercoledì 26 giugno, non ha invece risparmiato qualche osservazione poco cordiale riferendosi alla nuova coppia.

“Tutti nelle interviste dicono: Che belli, o auguri e figli maschi. Nel senso che mai nessuno si espone veramente con il parere più sincero, con quello che pensa. Io sono sicura che si troveranno bene, benissimo perché sono della stessa altezza. Anzi, come dite voi qui in Italia, sono alti un metro e una banana. Precisi precisi”, ha dichiarato Cecilia Rodriguez a Chi, in un’intervista di coppia col fidanzato Ignazio Moser. E quando il fidanzato l’ha invitata a moderare le parole, l’argentina ha aggiunto: “Mi prendo la responsabilità di quello che dico. In Italia ho sempre sentito dire questa frase e non è mai morto nessuno. Per me loro sono perfetti insieme anche per questo motivo”.

Cecilia non risparmia, oltre alle critiche, una richiesta di natura professionale: “Sono incaz*ata nera perché non capisco una cosa: in tv ci sono sempre o quasi gli stessi volti. Non dico di meritarmi chissà che cosa, però non posso essere sempre quella dei reality. Sono una ragazza solare, ho la simpatia dalla mia parte, fidatevi, bruttina non sono. Aspetto la mia opportunità perché so che arriverà. Ecco, chiamatelo sfogo, ma sono sincera come sempre”.

VIRGILIO SPORT | 26-06-2019 12:42