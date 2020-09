“Cediamo Fabian e prendiamo lui": tifosi Napoli non hanno dubbi

Nonostante qualche momento opaco, la seconda stagione di Fabian Ruiz al Napoli non può che essere considerata positiva: lo spagnolo ha dimostrato di avere qualità e personalità per trascinare la squadra, confermando poi anche in nazionale doti fuori dal comune nel panorama attuale del calcio internazionale.

Se Fabian va al Psg, il Napoli si butta su Szoboszlai

Tuttavia, i tifosi azzurri non si strapperebbero i capelli nel caso in cui Aurelio De Laurentiis decidesse di cedere Fabian: da tempo il centrocampista è nel mirino dei top club spagnoli, ma secondo radiomercato negli ultimi giorni si sarebbe fatto forte l’interesse del Psg. E se dovesse arrivare un’offerta importante da Parigi, Fabian potrebbe davvero fare le valigie.

A confortare i napoletani il fatto che il d.s. Cristiano Giuntoli ha già individuato il possibile sostituto dell’ex Betis: si tratta di Dominik Szoboszlai, talento ungherese classe 2000 del Salisburgo seguito da mezza Europa.

Nessuno, però, ha finora presentato offerte per lui, anche a causa di un mercato europeo bloccato dalla crisi causata dal coronavirus. Cedendo Fabian il Napoli avrebbe le risorse per arrivare a Szoboszlai e completare un’operazione che piace ai tifosi azzurri.

I tifosi approvano la cessione dello spagnolo

“Spero che arrivi Szoboszlai – commenta Luigi su una pagina Facebook frequentata dai supporter del Napoli -, anche se questo significa che la cessione di Fabian è certa. Non mi dispiace, l’ungherese è forte, e abbiamo anche Elmas”.

Giuseppe inquadra già tatticamente l’ungherese nel Napoli: “Gioca prevalentemente a sinistra ed è destro, Ruiz è sinistro e gioca a destra… non ricopre proprio lo stesso ruolo di Fabian, ma è un giocatore molto duttile e può giocare ovunque…”.

“Questo è davvero forte, sarebbe un ottimo acquisto”, aggiunge Boccia. Anche Mario spera che l’operazione vada in porto: “Se arriva Szoboszlai abbiamo fatto un colpo stratosferico, un giocatore che sarà un crack a livello mondiale”.

