Ceferin conferma il no alla Superlega

Il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, che giovedì sarà riconfermato alla guida della Federazione Europea, boccia le ipotesi di Superlega avanzate dai grandi club: "Ucciderebbe il calcio e sarebbe noioso vedere Psg-Juventus ogni settimana", assicura.

Sul Mondiale in Qatar: "Non può organizzare da solo il Mondiale a 48 squadre. E non ha buone relazioni politiche con i paesi vicini. Si può legalmente affiancargli un altro paese o bisogna lanciare un’altra gara di attribuzione? Visto che il Mondiale si giocherà a dicembre, bisognerebbe togliere ancora più date ai campionati nazionali, soprattutto in Europa. Non penso che sia realizzabile".

SPORTAL.IT | 06-02-2019 17:55