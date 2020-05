Ceferin, numero uno dell'Uefa, si è scagliato, in maniera chiara, contro la decisione del governo francese di chiudere anticipatamente la Ligue 1: "Ovviamente, la decisione è del governo. Ma per me è stata prematura".

In una lunga intervista a BeIN Sports, il presidente dell'Uefa è andato oltre: "Molti hanno dimostrato che si può giocare. Per la Uefa conta sapere chi è campione, secondo, terzo e quarto in classifica".

SPORTAL.IT | 15-05-2020 09:02