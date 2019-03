Celestino Vietti: "Ho peccato d'inesperienza"

Si chiude con la quinta posizione di Celestino Vietti Ramus e il ritiro di Dennis Foggia il primo GP della stagione per lo Sky Racing Team VR46 a Losail, per quanto riguarda la Moto3.

Vietti ha subito tenuto il contatto con i primissimi e dopo 20 giri al ritmo dei più forti ha tagliato il traguardo in quinta posizione con un ritardo di poco più di 4 decimi dal podio.

Queste le sue parole: "È stato davvero un grande inizio e sono contento per tutto il lavoro fatto con il Team fin dai primi test. Mi sentivo bene in sella alla moto, i primi giri ho dovuto sciogliermi e poi sono riuscito a rimanere lì con i più forti. A tre giri dalla fine volevo provarci, ma, forse non sono stato abbastanza furbo o forse per inesperienza, ho perso il contatto dai primi tre che hanno fatto un piccolo vuoto che non siamo riusciti a ricucire".

SPORTAL.IT | 10-03-2019 19:20