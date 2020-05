Cellino: "Balotelli è stato un errore"

Massimo Cellino, presidente del Brescia, confessa alla BBC di essersi pentito di aver ingaggiato la scorsa estate Mario Balotelli. "Il problema è che non sembra molto interessato al futuro del club – è il pensiero di Cellino, che cita l'assenza di SuperMario agli allenamenti di qualche giorno fa – Balotelli ha un contratto per la serie A ma non per la B, per cui se retrocediamo sarà libero. L'impressione è che non gli piaccia più stare in Italia".

"Penso che entrambi abbiamo commesso un errore – la riflessione del presidente delle Rondinelle – Pensavo che portarlo a Brescia, nella sua città, lo avrebbe spinto a impegnarsi molto ma allo stesso tempo penso che sia stato gestito male dal mio precedente allenatore".

SPORTAL.IT | 29-05-2020 12:09