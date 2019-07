Cellino è già emozionato per la sfida con il Cagliari

"Non mi ci faccia pensare a quando giocheremo contro il Cagliari. Sarà un’emozione troppo forte per prevedere ora cosa mi passerà per la testa". Con la Gazzetta dello Sport, Massimo Cellino si è soffermato su quella che per lui sarà una sfida assai particolare.

"Complimenti al Cagliari per l’ottima vendita. Considero Nicolò l’ultimo dei Mohicani, visto che fui io a fargli il primo contratto da professionista: a 16 anni era già così, con un carattere da predestinato" ha aggiunto il massimo dirigente del Brescia.

SPORTAL.IT | 19-07-2019 13:08