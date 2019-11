Cellino, ma cosa dici? Insensate dichiarazioni su Balotelli

A margine della riunione di Lega Calcio a Milano il presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha rilasciato una sconcertante quanto insensata dichiarazione riguardo a Mario Balotelli, attaccante che da questa estate indossa la casacca delle ‘Rondinelle’. “E’ nero, sta lavorando per schiarirsi ma ha delle grosse difficoltà“, ha riferito il massimo dirigente del club lombardo ai cronisti che gli chiedevano aggiornamenti sul caso che sta riguardando SuperMario.

“Nel calcio ci sono squadre che combattono e vincono, se pensiamo che un giocatore da solo possa vincere le partite, offenderemmo la squadra. Altrimenti, giocheremmo uno contro undici”, ha continuato il patron, che ha bacchettato anche l’allenatore Fabio Grosso.

“L’allenatore ha fatto un errore, in conferenza ha parlato di Balotelli e non della squadra. L’ho preso a fine mercato, non per vendere abbonamenti. L’ho comprato perchè poteva essere un valore aggiunto, l’abbiamo fatto diventare un punto di debolezza per sovra-esposizione. Se continuamo a parlarne, facciamo male a lui e a noi”.

Cellino non si sente tradito da Balotelli: “Non leggo i social, se vivessimo per giocare a calcio e non per i social, affronteremmo il calcio nella maniera giusta. Sono un vecchio elefante di questo calcio. Mi difendo da questa modernità, il mondo italiano è per quello che si dice e non per quello che si fa. Allo stesso tempo, però, Balotelli dà forse più peso ai social che ai suoi valori da sportivo”.

“Non l’ho preso per i social, ma perchè è alto un metro e novanta, è un animale. Deve imparare a rispondere in campo. Non speravo che fosse quello che doveva salvare la squardra. Troppo facile usarlo come capro espiatorio, è anche per questo che ho cambiato allenatore. In questo momento andava aiutato lui più di quanto lui potesse aiutare noi. Adesso ci siamo indeboliti come squadra, è difficile aiutarlo. Dobbiamo parlare il meno possibile e spegnere sti c…o di social”.

Grosso ha iniziato male la sua esperienza a Brescia: “Mi avevano detto che era un mago, vedremo se riuscirà a diventarlo. Son vecchio in questo mestiere, non mi devo aspettare nulla. Devo pensare alle pagine finali, non a quelle che leggerò. Dobbiamo trovare la forma fisica e psicologica, poi arriveranno le vittorie”.

SPORTAL.IT | 25-11-2019 14:59