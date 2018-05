Cellino pronto a stupire a Brescia: Suazo

Ore decisive per la panchina del Brescia, con il ritorno in Italia del patron Massimo Cellino si farà luce sul nome del nuovo timoniere delle 'Rondinelle', che anche nella prossima stagione saranno al via nel torneo cadetto.

Sta prendendo quota, nelle ultime ore, una candidatura che sarebbe da considerare a 'sorpresa' sottovalutando l'estro dell'ex proprietario del Cagliari. Che starebbe pensando di affidare la squadra lombarda a uno dei simboli della formazione isolana di qualche anno fa: David Suazo.

L'ex bomber del Cagliari si è fatto le ossa guidando alcune formazioni giovanili rossoblù.

SPORTAL.IT | 31-05-2018 19:20