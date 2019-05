Cellulare alla guida, Beckham finisce nei guai

David Beckham ha perso la sua partita. Quasi senza lottare. Cinque anni dopo l’addio al calcio, l’ex capitano della Nazionale inglese si è visto sospendere la patente per i prossimi sei mesi da un tribunale londinese.

I fatti risalgono allo scorso novembre, quando un pedone aveva denunciato a Scotland Yard di aver visto lo ‘Spice Boy’ guidare la sua Bentley nel West End, presso Londra, mentre parlava al cellulare, intento a guardare più il display che la strada.

La corte di Bromley, a Londra, ha dichiarato l’ex milanista, presente in aula dopo aver tentato vanamente di convincere i giudici che la propria presenza non fosse necessaria, colpevole di guida pericolosa. Fino alla fine del 2019, quindi, l’inglese sarà costretto a… farsi accompagnare dalla moglie o più probabilmente a ricorrere a un autista privato.

Beckham è arrivato a bordo di una elegante berlina, accompagnato dalla moglie Victoria e dal suo legale di fiducia, l’avvocato delle star Nick Freeman. L’ex centrocampista, che ha ammesso le proprie colpe e accettato la sentenza senza presentare appello, è peraltro recidivo, dato che in passato lo steso Freeman era riuscito a fargli revocare la sospensione della patente per otto mesi, sempre per guida pericolosa, sostenendo che il suo cliente aveva dovuto superare il limite di velocità per seminare un paparazzo che lo stava pedinando. Beckham ha ricevuto anche la condanna accessoria a pagare una multa di 973 sterline oltre alle spese legali.

L’ultima squadra di Beckham è stata il Psg, con il quale nel 2013 l’inglese ha chiuso una carriera ventennale che l’ha visto giocare quasi 900 partite e indossare altre maglie storiche come quella del Milan e del Real Madrid, oltre che del Manchester United, il club nel quale è cresciuto, del quale è stato capitano e con il quale ha conosciuto gli unici successi internazionali della propria carriera, la Champions League 1999 e l’Intercontinentale dello stesso anno. Significativa anche la parentesi ai Los Angeles Galaxy, tra il 2007 e il 2012 con i due intermezzi al Milan, con cui Beckham ha vinto due campionati.

SPORTAL.IT | 09-05-2019 21:01