Celta-Juventus, moviola: i regali di Marcos Alonso, la gaffe di Koopmeiners, il rigore negato a Woltemade

La prova dell’arbitro van der Eijk all'Estadio Balaidos di Vigo in Europa League analizzata ai raggi X, il fischietto olanese ha ammonito 4 giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Poche distrazioni per l’arbitro olandese Sander van der Eijk in Europa League, quattro ammoniti e un paio di casi dubbi ma sufficienza meritata. Vediamo cosa è successo all’Estadio Balaidos di Vigo.

Celta-Juve, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Valido al 18′ il gol di Alvarez. Al 28′ Koopmeiners riceve un pallone invitante a centro area da Kalulu dopo una buona azione di Woltemade, ma incespica incredibilmente e fallisce l’aggancio. Primo ammonito al 39′, è Swedberg, per un intervento in ritardo su Koopmeiners. Al 40′ Woltemade sfugge alla marcatura di Yoel Lago e, tutto solo davanti a Radu, calcia sopra la traversa.

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Il rigore negato

Al 48′ Woltemade cade in piena area dopo un corpo a corpo con Yoel Lago e chiede il rigore: l’arbitro fischia fallo in attacco. Primo giallo al 54′, è per Kelly per una sbracciata che colpisce Javi Rueda al volto. Al 58′ cross dalla sinistra di Cambiaso, erroraccio di Marcos Alonso che di petto appoggia verso Woltemade, il quale al volo batte Radu.

I regali di Marcos Alonso

Per Woltemade si tratta del primo gol su azione con la maglia della Juventus, il secondo stagionale dopo quello su rigore segnato contro il NEC alla prima giornata di Europa League. Al 72′ ammonito Lucumi che entra in maniera dura su Javi Rueda, all’84’ giallo per Moriba per un fallo ai danni di Kolo Muani. Al 92′ Marcos Alonso si addormenta, alle sue spalle sbuca Kolo Muani che di testa da due passi spedisce la palla in fondo al sacco. Dopo 3′ di recupero finisce 1-2.

Chi è l’arbitro van der Eijk

Classe ’91 Sander van der Eijk, olandese, arbitra partite in Eerste Divisie dalla stagione 2016/17 e in Eredivisie dalla stagione 2018/19 . Ha diretto rispettivamente più di 105 e 65 partite nelle due competizioni. Dal 2022, van der Eijk è nella lista degli arbitri FIFA e ha diretto partite di calcio internazionali. Nella stagione 2023/24, van der Eijk ha arbitrato la sua prima partita di Conference League Ha anche arbitrato le partite di qualificazione al Campionato Europeo del 2024, oltre ad altre partite di qualificazione e amichevoli.

I precedenti tra le due squadre

Nell’unico precedente in Portogallo la Juve perse 4-0 nel 2000.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bluemink e De Groot con Lindhout IV uomo, l’inglese Salisbury al Var e Martens all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Swedberg, Kelly, Lucumi, Moriba.