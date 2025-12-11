Celta Vigo-Bologna dove vederla oggi in tv e streaming, probabili formazioni e arbitro Europa League 2025/2026

Le informazioni utili sulla sesta giornata di Europa League: tutto su formazioni, arbitro e diretta tv e streaming in questa serata europea

Il Bologna arriva alla sfida della giornata numero 6 di Europa League questa sera contro il Celta Vigo da una fase positiva in campionato. Gli emiliani di Vincenzo Italiano affrontano la trasferta in Spagna reduci dalla vittoria contro il Salisburgo e un pareggio contro la Lazio. L’obiettivo è sfruttare l’entusiasmo del campionato per chiudere la fase qualificazione e assicurarsi almeno il passaggio agli spareggi. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire la sfida della sesta di Europa League in diretta, le probabili formazioni e l’arbitro designato.

La situazione di Bologna e Celta Vigo

Le vittorie in campionato hanno consentito al Bologna di siglare una sequenza positiva di risultati riflesso anche nel successo indiscutibile contro il Salisburgo. In Europa League, il Bologna arriva da questo risultato pieno contro gli austriaci, ha 8 punti e punta alla vittoria contro gli spagnoli contro un avversario che di punti ne ha 9 ma comunque affrontabile.

Partita: Celta Vigo – Bologna

– Stadio: Stadio Abanca Balaidos, Vigo

Diretta tv: Sky Sport Calcio, Sky Sport 253

Streaming: SkyGO, NOW

Data: 11 dicembre 2025

Orario: 21

Competizione: Europa League

Dove vedere Celta Vigo-Bologna in diretta tv

Per quanti intendono seguire in diretta tv la sfida dell’Olimpico, tra la partita valida per la quarta giornata di Europa League, sarà trasmessa in esclusiva e diretta televisiva da Sky Sport, sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 253.

Il match, dunque, sarà visibile ai soli abbonati sui canali indicati e in streaming, come spiegheremo poi, dalla piattaforma digitale NOW.

Telecronaca affidata a Daniele Barone, commento Lorenzo Minotti, inviato Marco Nosotti, Diretta Gol Federico Zancan. Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Marco Bucciantini e Federico Zancan. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Sara Benci, Fabio Caressa, Alessandro Costacurta, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

Celta Vigo-Bologna in streaming

Ricordiamo che, per gli abbonati, è disponibile anche la possibilità di seguire la partita tra Bologna e Celta Vigo in streaming per quanti fossero in mobilità oppure ricorressero a un tablet o altro device previsto.

Partita visibile, quindi, anche in diretta streaming sull’app di Sky Go, disponibile solo per abbonati Sky e scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet, e su Now, la piattaforma streaming on-demand e live a pagamento.

Probabili formazioni

Passiamo al capitolo probabili formazioni. Turnover prevedibile ma non di grande impatto per la formazione di Italiano che vuole preservare anche i risultati in Europa dopo l’exploit in campionato e schiera il miglior undici possibile. Qualche ritocco, insomma pur non stravolgendo l’undici in campo:

CELTA VIGO (3-4-2-1): Radu; J. Rodriguez, Starfelt, Alonso; Carreira, Roman, Moriba, Mingueza; Duran, Zaragoza; Iglesias. All.: Giraldez.

Radu; J. Rodriguez, Starfelt, Alonso; Carreira, Roman, Moriba, Mingueza; Duran, Zaragoza; Iglesias. All.: Giraldez. BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Dominguez, Cambiaghi; Dallinga. All.: Italiano.

L’arbitro designato, VAR e AVAR

Celta Vigo-Bologna sarà diretta dal romeno Radu Petrescu, assistenti Radu Ghinguleac e Alexandru Mihai Voda, quarto uomo Cristian Moldoveanu. Al var l’inglese Darren England, avar Marcel Birsan.