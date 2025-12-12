Celta Vigo-Bologna, moviola: fuorigioco su gol e rigore? Ecco cosa è successo

La prova dell’arbitro Petrescu nella gara di Europa League analizzata ai raggi X, il fischietto rumeno ha ammonito quattro giocatori

Internazionale dal 2012, l’arbitro Radu Petrescu, scelto dall’Uefa per dirigere Celta-Bologna, vanta parecchi arbitraggi nella Nations League, nelle qualificazioni per l’Europeo 2021, nelle qualificazioni europee per i Mondiali 2018 in Russia e i Mondiali 2022 in Qatar. Vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti con il Bologna

Un solo precedente con i rossoblù: lo 0-0 in Champions col Benfica nella passata stagione.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Ghinguleac e Mihai Voda con Moldoveanu IV uomo, l’inglese England al Var e Birsan all’Avar, l’arbitro ha ammonito Holm, Radu, Javi Rueda, Ferguson.

Celta-Bologna, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Valido al 17′ il gol del Celta con Zaragoza che era in posizione regolare. Al 19′ spinta plateale di Javi Rodriguez su Rowe, Petrescu lascia correre. Al 45′ graziato Lykogiannis per una plateale sbracciata su Borja Iglesias che meritava il giallo. Al 60′ segna il Bologna: Bernardeschi serve Pobega che insacca da due passi ma la rete viene annullata per la posizione di fuorigioco iniziale dell’ex Juve.

Al 62′ Pobega salta Javi Rodriguez che lo atterra in area, per l’arbitro è rigore ma l’assistente seganala il fuorigioco, niente penalty. C’è però un lungo check del Var e alla fine si torna indietro. E’ rigore e Bernardeschi pareggia. Regolare al 74′ il gol dello stesso Bernardeschi. Primo giallo all’84’ per Holm che perde tempo. All’87’ scintille tra Moro e Iago Aspas con il capitano del Celta che chiedeva all’avversario di rialzarsi per uscire dal campo anziché rimanere steso sul terreno di gioco. All’87’ giallo per Radu per proteste. Al 92′ ammonito Javi Rueda per un fallo su Odgaard. Al 96′ ammonito Ferguson per proteste. Dopo 6′ di recupero vince il Bologna 2-1.