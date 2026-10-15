Spalletti ridisegna la Juventus contro il Celta Vigo: Gatti trova spazio in difesa, Koopmeiners cerca il riscatto e Woltemade ha una nuova occasione per convincere i tifosi

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Spalletti rivoluziona la Juventus per la seconda uscita in Europa League contro il Celta Vigo. Il tecnico bianconero ha ammesso di voler arrivare fino in fondo alla competizione, ma intanto vara un massiccio turnover. La novità più eclatante riguarda Woltemade: sarà il tedesco a guidare l’attacco della Signora. La sfida più complessa è far ricredere i tifosi dopo le pesanti critiche ricevute in seguito all’impalpabile prestazione di Cagliari.

Celta Vigo-Juventus, le formazioni: Spalletti rilancia Gatti

Come già annunciato nella conferenza stampa della vigilia, in difesa Spalletti si affiderà a Gatti. L’idea è di adottare il 3-4-2-1: l’ex Frosinone sarà affiancato da Kalulu e Kelly, mentre tra i pali è confermatissimo Vicario. Novità anche sulle corsie laterali: McKennie occuperà la casella destra, mentre Cambiaso avrà finalmente l’occasione di giocare la sua prima partita da titolare in questa stagione. Dopo i rimproveri ricevuti dal tecnico di Certaldo per la prova opaca all’Unipol Domus da subentrato, l’esterno ligure è chiamato a fornire risposte.

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Koopmeiners, ora o mai più: tocca all’olandese

In mezzo al campo rifiaterà Douglas Luiz. Il brasiliano, che Spalletti sta provando a rilanciare ad alti livelli, lascerà spazio a un altro calciatore che ha bisogno di riscattarsi: Koopmeiners. Solo sei i minuti in campo a Cagliari per l’olandese, che in questa stagione è stato impiegato una sola volta da titolare nella sconfitta per 3-2 subita in campionato contro il Sassuolo. Il nuovo acquisto Sarr completerà la linea mediana.

Chance per Woltemade: chi lo aiuterà in attacco

E passiamo al reparto offensivo, che sarà guidato da Woltemade. Il centravanti tedesco arrivato in prestito dal Newcastle è tra i calciatori più criticati dalla piazza, specie dopo l’ultima mezz’ora a Cagliari, in cui non è riuscito a lasciare il segno. Per esaltare le sue caratteristiche, Spalletti gli metterà in appoggio tutto il talento di Conceicao e Alajbegovic: Nick riuscirà a far male alla retroguardia del Celta Vigo?

Celta Vigo-Juventus: le probabili formazioni (in attesa delle ufficiali):