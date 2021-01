Celtic: 13 giocatori positivi ma stasera si gioca lo stesso

13 giocatori del Celtic, più il tecnico Neil Lennon e il suo assistente John Kennedy saranno in isolamento precauzionale a seguito della positività al Covid-19 riscontrata in Christopher Jullien.

Ma la notizia, oltre all’alto numero di contagiati, è che la partita in programma questa sera contro l’Hibernian, verrà regolarmente disputata.

Attorno ai campioni di Scozia in questi giorni, vi sono state polemiche per un viaggio della squadra a Dubai per allenarsi. Da cui si evince anche che i giocatori non rispettavano il distanziamento sociale necessario per contrastare gli effetti della pandemia. Il club si difende in un comunicato precisando che il club si era trasferito negli Emirati Arabi prima delle decisioni prese dal primo ministro Boris Johnson del 4 gennaio.

Nonostante i 13 positivi quindi, appuntamento questa sera alle ore 20.45 al celtic Park per la gara di Premiership tra i padroni di casa secondi e l’Hibernian quarti in classifica.

OMNISPORT | 11-01-2021 15:31