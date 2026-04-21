Non solo Celtic: Ghedjemis incanta la B e finisce nel mirino delle grandi

Da Montreuil alla conquista della cadetteria. Ghedjemis non si ferma più: dopo aver incantato in B, il talento franco-algerino è l'uomo copertina della prossima estate. Ecco le squadre interessate al suo cartellino

(Quasi) giornalista pubblicista, marchigiano d’origine ma bolognese - e rossoblù - d’adozione. Osserva il calcio nella sua veste tecnica e tattica, ma ne racconta il lato corporate e di comunicazione strategica

Tempo di playoff, ma anche di scenari di mercato. Il calciatore franco-algerino Fares Ghedjemis, infatti, ha attirato su di sè l’interesse di diversi club italiani e non. Forte dei suoi 14 goal e 3 assist in 34 partite di campionato, il talentino di Montreuil ha deciso la sfida al Braglia contro il Modena passato in vantaggio con Yanis Massolin (altro top player wannabe, che a giugno andrà alla Pinetina nerazzurra di Appiano Gentile). A prescindere dall’epilogo stagionale, Ghedjemis a fine anno disporrà di un ventaglio di possibili scelte niente male per il proseguo della propria carriera. In quali squadre, e campionati, potremmo vederlo?

Le insistenti sirene scozzesi

A gennaio c’era stato un forte interesse del Celtic nei confronti del calciatore. Martin O’Neill, allenatore della squadra scozzese, era infatti alla disperata ricerca di rinforzi per la fascia destra. Poi non se ne fece nulla; il Celtic virò su Mvuka e il calciatore rimase in Italia pregustando però la prima convocazione nella nazionale algerina per le amichevoli contro Guatemala e Uruguay. L’agente Fabrizio Ferrari, intervistato sulla questione, era stato chiaro e conciso: “ Vuole davvero concludere la stagione con una promozione con il Frosinone, che potrà poi potenzialmente monetizzare l’operazione in estate”.

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In realtà, secondo alcune indiscrezioni di mercato, i giganti di Parkhead non erano disposti a pagare gli 8,6 milioni di euro richiesti dal club italiano. Ora potrebbe andare diversamente? Il ventitreenne ha ancora due anni di contratto con i Leoni, ma chissà che per la giusta cifra l’esterno offensivo non possa salutare la piazza già a giugno in direzione Glasgow.

Altre destinazioni

La Scozia non è l’unica papabile destinazione del franco-algerino. Infatti, due squadre sarebbero attualmente particolarmente interessate ad accaparrarsi il cartellino del calciatore. La prima è la “rivale” Venezia che – con una promozione praticamente certa – sta pensando di rinforzare la squadra con qualche colpo interessante. Nel mirino sarebbero finiti appunto Ghedjemis e il suo compagno di squadra Kvernadze, coppia che i lagunari vorrebbero chiudere per una cifra complessiva pari a 13 milioni di euro.

Il secondo club interessato è il Bologna, che a fine stagione probabilmente farà qualche considerazione societaria. Gli emiliani sono usciti dalle coppe europee e non è ancora sicuro che riescano ad agguantare l’ottavo posto in campionato. Tra l’altro, Saputo, Sartori & CO guardano con interesse la cadetteria dato che nei mesi scorsi a Casteldebole si vociferavano apprezzamenti per baby Comotto, oggi di proprietà del Milan ma in prestito allo Spezia.

Il futuro di Vincenzo Italiano è ancora incerto, e non si sa se il prossimo anno siederà ancora sulla panchina rossoblù. Stesso discorso per Riccardo Orsolini, che proprio in queste ore sta trattando con la proprietà per un rinnovo del contratto. E con un Bernardeschi ritrovato, ma soggetto a problemi fisici data l’età, Ghedjemis potrebbe essere un’utile pedina nello scacchiere del progetto tattico futuro.