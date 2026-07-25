Milan, Amorim blinda Camarda: il precedente Mainoo allo United spaventa i tifosi rossoneri. Come sta Gila

Camarda trascina il Milan con una doppietta al debutto stagionale e conquista Amorim, ma c’è un precedente che non fa ben sperare

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Bicchiere mezzo pieno per il primo Milan di Ruben Amorim, che bagna l’esordio stagionale con un decisamente positivo pareggio in rimonta contro il Celtic. Più avanti nella preparazione – la Scottish Premiership inizia il prossimo weekend – gli scozzesi impongono il proprio ritmo trovano due reti nei primi 27’. Il Diavolo si rialza nella ripresa aggrappandosi a Camarda, che acciuffa il 2-2 e si guadagna la conferma da parte di Amorim. Sui social, però, i tifosi dello United avvertono i rossoneri: “Gli rovinerà la carriera, lo ha fatto anche da noi”.

Pavlovic e Ricci tradiscono il Milan

Duran ringrazia un Pavlovic in evidente ritardo di condizione all’11’. Poco prima della mezz’ora tocca a Ricci agevolare il raddoppio di Forrest. Si può riassumere così il primo tempo complicato del Milan di Amorin nella prima uscita stagionale contro il Celtic. Una gara che cambia però radicalmente nella ripresa e regala un nuovo volto al Diavolo.

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Camarda show e le condizioni di Gila

Dopo il riposo, Amorim ne cambia otto. Entra anche Camarda e in 6’ la riprende. Prima il rigore guadagnato e trasformato, poi l’incornata sul bel assist dall’out di destra di Chukwueze. La nota meno lieta del pomeriggio di Glasgow del Diavolo è lo stop di Gila. Il neo rossonero è nel novero dei volti nuovi alla ripresa del gioco, ma la sua gara dura appena 23’. Problema muscolare alla coscia destra ed esami obbligati nei prossimi giorni. Al termine del match, il tecnico portoghese si è detto positivo sull’infortunio dell’ex Lazio spiegando come potrebbe trattarsi di “nulla di grave”.

Amorim blinda Camarda

Ai microfoni di Sky Sport, analizzando il match Amorim non ha potuto esimersi dal commentare la prestazione di Camarda: “Forse avremmo potuto fare qualcosa meglio in alcuni momenti, ma è normare quando lavori così tanto. Camarda? Lui deve rimanere con noi, non va da nessuna parte. Credo molto in lui e nei nostri giovani. Non mi piace parlare dei singoli, ma posso dire che Camarda resta con noi questa stagione”.

Camarda pronto a lottare per il Diavolo

Un attestato di fiducia ripagato in campo con la doppietta e contraccambiato nel post gara dal baby bomber l’anno scorso in prestito al Lecce e fresco di rinnovo con il Milan: “Sono molto contento. Il mister mi sta dando tanta fiducia e stiamo parlando molto dei movimenti. Ci vuole tempo perché stiamo assimilando tanti concetti nuovi, ma ce la stiamo mettendo tutta per fare quello che vuole. Il rinnovo è un punto di partenza. Lavoro per migliorare e per mettermi a disposizione del mister”.

Sulla conferma in squadra, Camarda ha spiegato: “I due gol? Sono già il passato, nel calcio vale solo il presente. Quest’anno voglio migliorare tanto, soprattutto nello spogliatoio. Conosco la maggior parte dei compagni. Non mi aspetto niente, ma lavoro per migliorare e per la squadra, per i colori che amo. Do tutta la vita quando gioco per questa squadra. Non posso perdere un’opportunità del genere”.

L’avvertimento dei tifosi dello United

In merito all’opportunità offerta al classe 2008 da Amorim, però, sui social i tifosi dello United avvertono quelli del Milan, prevedendo tempi bui per Camarda: “Un altro giovane promosso solo per collezionare posti premium in prima fila sulla panchina”, scrive qualcuno e ancora: “Tenere un adolescente non ancora collaudato al club solo per dargli un posto in prima fila sulla panchina per tutta la stagione. Brillante gestione della carriera”, “Quando era allenatore dello United disse che Mainoo non sarebbe andato da nessuna parte, che faceva parte del suo progetto, ma poi finì metterlo in panchina per molto tempo. Lo stesso accadrà a Camarda se non se ne andrà. I tifosi del Milan presto vedranno che ho ragione”.