Celtics e Suns in cerca di riscatto

Torna in doppia cifra il numero delle partite Nba in programma nella notte italiana con dieci incontri a partire dalle ore 00:30.

Dopo due sconfitte in fila, i Celtics vorranno evitare una nuova battuta d’arresto per non scendere al di sotto del 50% di successi: il prossimo avversario dei verdi, Sacramento, occupa la terz’ultima posizione nella Western Conference e ha un bilancio negativo in trasferta dove ha vinto soltanto sette volte in diciannove tentativi.

Nonostante l’assenza di Thompson per Boston, i quotisti credono molto nelle possibilità di riscatto dei ragazzi di Stevens che dovranno essere bravi a non lasciarsi influenzare dai rumors in vista della chiusura del mercato prevista il 25 marzo.

Un altro motivo d’interesse della prossima giornata di gioco è rappresentato dalla rivincita tra Phoenix e Minnesota che si troveranno di fronte a 24 ore di distanza dalla sorprendente vittoria dei Timberwolves per 123 a 119.

Il rookie Edwards, autore di ben 42 punti, è stato l’autentico mattatore della serata insieme al lungo Towns (41+10), ma non sarà semplice ripetersi contro i Suns che stanno viaggiando con un record (26W-13L) di tutto rispetto in questa regular season.

Non è quindi un caso che i bookmakers concedano poche speranze al fanalino di coda dell’Ovest con Phoenix che sembra avere il potenziale per tornare a muovere la classifica e consolidare così il proprio terzo posto in graduatoria.

OMNISPORT | 19-03-2021 16:53